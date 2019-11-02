Google закупится фитнес-трекерами

Корпорация Google покупает производителя фитнес-браслетов Fitbit. Сумма сделки — больше $2 млрд. В Fitbit отметили, что компания сохранит независимость внутри Google и не планирует делиться с ней персональными данными своих пользователей. Клиентская база производителя фитнес-трекеров составляет более 28 млн пользователей по всему миру.

В Google заявили, что, помимо прочего, сделка с Fitbit поможет корпорации вывести на рынок свои «умные» часы. Но главный редактор онлайн-издания 3DNews Денис Нивников уверен, что в большей степени соглашение пригодится компании для улучшения собственной операционной системы для носимых устройств: «Скорее всего, Google покупает не саму компанию, ведь в последние годы Fitbit была не очень успешна, а пакет патентов с технологиями носимой электроники. Я думаю, это стратегическое решение, на случай если на этом рынке появятся какие-то новые устройства, концепции, которые позволят ему развиваться более активно. Тут надо понимать, что Apple сам производит часы и зарабатывает на продаже конкретных устройств. У Google концепция немножко другая: они, прежде всего, занимаются программным обеспечением и софтом, и насколько я понимаю, в их план не входит самостоятельно разрабатывать устройства. Им гораздо важнее создавать программную систему, чтобы другие на ее базе могли делать свои гаджеты. И имея партнерства с огромным количеством разработчиков, они если не обгонят, то сравняются с Apple».

По данным компании «Связной», в этом году россияне купили в два раза больше фитнес-трекеров и «умных» часов, чем в предыдущем. Аналитики исследовательской компании Gartner прогнозируют, что в следующем году потребительский рынок носимой электроники вырастет на 27% и превысит $50 млрд. По их мнению, в ближайшие несколько лет этот тренд сохранится. Руководитель Hi-Tech@Mail.Ru Дмитрий Рябинин уверен, что совсем скоро на рынке смарт-часов произойдет технологический скачок, и для Google важно занять место в этой нише: «Это единственная категория, которая имеет постоянное соприкосновение с телом человека и, соответственно, может собирать расширенный диапазон данных. Компания Google нуждается в этой информации, потому что она использует эти данные для таргетированной рекламы и собственных проектов.

Встраивая разработки Fitbit в свою экосистему, компания может развивать огромное число сервисов в первую очередь в сфере здравоохранения.

И в перспективе пяти-шести лет мы придем к тому, что при легком и среднем уровне недомогания визиты к врачу не потребуются. Это дает колоссальные возможности заработка, но нужно понимать, что у Google есть так называемое “кладбище” сервисов и продуктов — их более 180 — они уже “похоронены”, поэтому приобретение Fitbit даже в такой перспективной области как электроника и здравоохранение не гарантирует успеха».

Почему Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд Читать далее

Компания Fitbit была основана в 2007 году. Два года назад она заняла третье место на мировом рынке носимой электроники, уступив только Apple и Xiaomi.

Лилия Галявиева