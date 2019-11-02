Российские шахматисты выиграли командный чемпионат Европы

Женская и мужская сборные России стали победителями на командном чемпионате Европы в Батуми (Грузия).

Женская сборная в заключительном девятом туре победила команду Турции со счетом 3,5–0,5. По итогам турнира она набрала 16 баллов. Второе место заняла команда Грузии (15). Третьей стала сборная Азербайджана (14).

Мужская сборная в заключительном туре победила команду Польши со счетом 2,5–1,5. По итогам турнира она набрала 15 баллов. Второе место заняла команда Украины (14), третьей стала сборная Англии (14; уступила украинцам по дополнительным показателям).

Российские шахматистки выиграли командные чемпионат Европы третий раз подряд и шестой раз в истории. Шахматисты их России выиграли командный чемпионат пятый раз в истории.