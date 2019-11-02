Авиакомпания AirAsia планирует открыть прямые рейсы в Петербург из Малайзии и Таиланда

Крупнейший в Азии лоукостер AirAsia рассматривает возможность открытия прямых авиарейсов из Малайзии и Таиланда в Петербург. Кроме этого, самолеты авиакомпании в ближайшее время могут начать летать в Москву и Владивосток. Об этом со ссылкой на председателя правления AirAsia Group Тони Фернандеса сообщает ТАСС.

Низкобюджетная авиакомпания AirAsia Group (образована в 1993 году) в настоящий момент выполняет местные и международные перелеты более чем по 400 направлениям в 25 странах Азии. Главным транзитным узлом авиаперевозчика является аэропорт Куала-Лумпура.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что нарастить пассажиропоток из петербургского аэропорта Пулково до 5 млн человек к 2025 году намерен другой иностранный перевозчик — венгерский лоукостер Wizz Air.