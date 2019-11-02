Синоптики пообещали москвичам аномальное тепло на следующей неделе

В Москве на следующей неделе установится аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова, прогнозирует центр «Фобос». Температурный пик ожидается 5 ноября — днем от 8°С до 13°С тепла, ночью — от +5°С до +10°С.

«Несмотря на первые попытки зимы навязать свои метеоусловия, в предстоящую неделю осень не только вернет температурный фон в пределы климатической нормы уже в эти выходные, но и принесет аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова, благодаря чему показания термометров окажутся на 9–10°С выше положенного по многолетним наблюдениям в начале ноября»,— сказано в прогнозе.

Метеорологическая служба уточнила, что наступление зимы произойдет во второй половине ноября. Обычно, она в Москве устанавливается с 10 ноября.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что наступающая зима будет не очень холодной.