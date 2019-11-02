02 ноября, суббота
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Шторм «Амели» приближается к западному побережью Франции

В восьми департаментах Франции на западном побережье страны объявлен оранжевый (предпоследний) уровень опасности из-за приближения шторма «Амели», говорится в сообщении на сайте Национальной метеорологической службы.

Ожидается, что в ночь с субботы на воскресенье в департаментах Вандея, Приморская Шаранта и Жиронда порывы ветра будут достигать до 36 м/с. Во всех восьми департаментах, где объявлен предпоследний уровень опасности, выпадет от 30 до 50 мм.

Согласно прогнозу, улучшение ситуации должно произойти к утру 3 ноября.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя