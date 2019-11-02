Шторм «Амели» приближается к западному побережью Франции

В восьми департаментах Франции на западном побережье страны объявлен оранжевый (предпоследний) уровень опасности из-за приближения шторма «Амели», говорится в сообщении на сайте Национальной метеорологической службы.
Ожидается, что в ночь с субботы на воскресенье в департаментах Вандея, Приморская Шаранта и Жиронда порывы ветра будут достигать до 36 м/с. Во всех восьми департаментах, где объявлен предпоследний уровень опасности, выпадет от 30 до 50 мм.
Согласно прогнозу, улучшение ситуации должно произойти к утру 3 ноября.
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