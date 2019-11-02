По Московскому проспекту проехал первый в России водородный трамвай

В пятницу, 1 ноября, по Московскому проспекту в Петербурге впервые проехал водородный трамвай. Это первое в России транспортное средство, созданное на базе действующего вагона ЛМ-68М, работающее на водородных топливных элементах. Проект был разработан специалистами СПб ГУП «Горэлектротранс» и филиала «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и построен на производственном депо «Горэлектротранса».

Главной отличительной особенностью нового трамвая является то, что он работает без использования токоприемника, то есть независимо от контактной сети. Выработку электроэнергии осуществляет электро-химический генератор с использованием водорода, необходимый запас которого хранится в баллонах на его борту, и окружающего воздуха.

Водородный трамвай прошел от трамвайного парка №1 на Московском проспекте, 83 до Московских ворот и обратно без пассажиров. В случае успешного завершения испытаний, планируется перейти к более масштабному проекту по созданию опытного образца «Трамвая ЭУТЭ», предназначенного для серийного строительства и использования его в составе штатного подвижного состава «Горэлектротранса».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что испытания нового трамвая в Петербурге начались в сентябре.