Россия в 2019 году увеличила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья на 5,6%

Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья за первые десять месяцев текущего года увеличился до 209,02 млн т, что на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

По данным управления, среднесуточный экспорт нефти равняется 5,04 млн баррелей. Объем нефти, добытый в январе-октябре 2019 года, составляет 466,44 млн тонн. Это выше на 1,2% с аналогичным периодом в 2018 году. Добыча газа выросла на 1,7% — до 605,8 млрд куб. м.