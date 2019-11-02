ТАСС: «Лошарик» отбуксирован в Северодвинск на ремонт

Глубоководная атомная станция АС-31 («Лошарик»), получившая повреждения во время пожара, отбуксирована в Центра судоремонта «Звездочка» в Северодвинске для ремонта, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Напомним, в результате аварии погибло 14 офицеров.

«Глубоководный аппарат АС-31 доставлен для выполнения ремонта на “Звездочку”. Объемы ремонтных работ и их продолжительность станут понятны после проведения дефектации поврежденной спецподлодки»,— сказал источник. «Звездочка» отказалась комментировать эту информацию.

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Авария на атомной станции, которая находилась в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря, произошла 1 июля. В результате погибло 14 офицеров. Основной причиной ЧП считается пожар в аккумуляторном отсеке. Как сообщал ранее “Ъ”, экипаж после возгорания на борту еще мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако предпочел действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть». По данным участников расследования, подводники до последнего боролись за живучесть станции, израсходовав на тушение очагов пожара все имеющиеся на борту средства.

Подробнее — в материале “Ъ” «Скорбная живучесть».