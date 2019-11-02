Россия запустит последнюю ракету-носитель с украинскими комплектующими в декабре

Последний пуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Рокот» с украинской системой управления перенесен на декабрь, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Запуск ракет планировалось осуществить 29 ноября.

«Запуск трех спутников связи “Гонец-М” на ракете ”Рокот” отложен с 29 ноября на 25 декабря»,— сказал собеседник агентства. Он не стал уточнять причину переноса даты. Госкорпорация «Роскосмос» не стала комментировать эту информацию.

Напомним, система управления ракеты «Рокот» произведена украинским предприятием «Хартрон». Первый старт ракеты состоялся 16 мая 2000 года. Всего за 18 лет было осуществлено 29 запусков этой ракеты, на орбиту вывели около 70 космических аппаратов разного назначения. В 2018 году были осуществлены два пуска «Рокота» — в апреле и в ноябре.