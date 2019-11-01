Минкульт попросил сократить показы иностранных фильмов в День народного единства

Министерство культуры России попросило сократить количество сеансов зарубежного кино в российских кинотеатрах в День народного единства, отмечаемый 4 ноября. Ведомство направило соответствующий запрос дистрибьютору Universal Pictures International (UPI), сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Целью сокращения сеансов иностранного контента в кинотеатрах является увеличение доли отечественного кино, следует из письма.

UPI, в свою очередь, сообщил кинотеатрам-партнерам, что не будет возражать, если они поставят больше сеансов отечественного кино в противовес условиям росписи по зарубежным фильмам. Многие кинотеатры отреагировали на запрос и согласились увеличить количество сеансов отечественных картин.

Аналогичная просьба поступила и в адрес «Централ Партнершип», рассказал РБК генеральный директор компании Вадим Верещагин. Письмо, по его словам, носит рекомендательный характер.

В самом Минкультуры сообщили, что обращение было направлено как дистрибьюторам, так и киносетям. «Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например Дня Победы или Дня народного единства»,— заявили в пресс-службе ведомства.