«Зениту» прилетело из-за дуги

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось российское дерби «Зенит»—ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Более титулованные и опытные армейцы выиграли со счетом 87:70, хотя хозяева на протяжении большей части встречи держали гостей в напряжении. У ЦСКА стало пять побед в шести матчах, а для дебютанта турнира «Зенита» это четвертое поражение.

На текущей неделе ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге-2019/20, довольно неожиданно уступив дома «Олимпиакосу» (79:84), который неудачно начал регулярный чемпионат. Понятно, что в матче с «Зенитом» армейцы были готовы рвать и метать, чтобы реабилитироваться прежде всего за плохую, по словам их главного тренера Димитриса Итудиса, игру. Другое дело, что петербуржцы находились в отличном настроении после духоподъемной победы над «Жальгирисом» в Каунасе, когда они дожали соперника в овертайме (82:70), и рассчитывали развить успех. Причем имели на то основания еще и потому, что не так давно сине-бело-голубые одолели ЦСКА в Единой лиге ВТБ (82:79) и уже приблизительно понимали, как это делается. К тому же московский клуб сейчас вынужден обходиться без одного из своих лидеров — Уилла Клайберна, который надолго выбыл из-за травмы, а в Санкт-Петербурге не смог сыграть по состоянию здоровья и Дэниел Хэккетт.

«Зениту», конечно, предстояло решить проблему лучшего бомбардира красно-синих Майка Джеймса, забивавшего в Евролиге в среднем под «двадцатник» за матч. Наглухо закрыть такого мастера нереально, но можно отрезать его от партнеров, чтобы он работал не на команду, а на личную статистику. В составе хозяев наибольшая опасность исходила от Матеуша Понитки. Впрочем, в первой четверти функции забойщика взял на себя Остин Холлинс, сразу отправивший в армейское кольцо шесть очков. Вместе с тем американский защитник быстро схватил два фола, и наставник петербуржцев Жоан Плаза тут же спрятал его на скамейке запасных. Та же участь, кстати, постигла центрового Густаво Айона. Без них игра «Зенита» расстроилась, и ЦСКА организовал 11-очковый отрыв — 26:15. 10 баллов у гостей набрал Никита Курбанов, а еще они реализовали четыре дальних броска из шести.

Во втором периоде красно-синие настойчиво пытались закрепить задел, созданный в дебюте матча. Они вели «плюс 14», а ближе к большому перерыву и «плюс 15», но «Зениту» всякий раз удавалось оставаться в игре.

Вернувшийся на паркет Айон забросил несколько мячей и достиг отметки 10 очков. При этом в активе Джеймса по итогам первой половины встречи оказалось всего семь баллов. Петербуржцы не позволили ему разгуляться, однако те же семь очков им накидал Иван Ухов, чья средняя результативность в Евролиге составляла всего 2,2 балла. С 11 очками закончил вторую четверть Йоханнес Фойгтманн, который также заметно превзошел свои показатели. Удачно выходил на замену и Семен Антонов. Так что после 20 минут армейцы выигрывали — 48:37.

В начале третьего отрезка матча Курбанов остудил пыл подопечных Плазы «трехой», после чего дальним попаданием отметился и Дэрран Хиллиард, увеличив разницу уже до «плюс 17». Но благодаря Уиллу Томасу «Зенит» остановил и эту попытку ЦСКА добраться до точки невозврата, предопределив исход противостояния. Более того, комфортное преимущество гостей растаяло до 2 очков после серии эффектных бросков Холлинса, а на последних секундах периода Айон и вовсе сравнял счет. Армейцы все же вырвались вперед, но их превосходство было уже чисто символическим — 61:59.

В заключительной десятиминутке у ЦСКА активизировался Джеймс. Плюс выстрелил Хиллиард. Они трижды забили издали, и вскоре москвичи оторвались на расстояние 12 баллов. «Зенит», в чьих рядах по-прежнему блистал бывший центр мадридского «Реала» Айон, не сдавался и бросился в очередную погоню. Однако теперь сил у хозяев не хватило. Тот же Понитка провел далеко не лучший матч. После «трешки» Фойгтманна, когда гости получили 13-очковую фору, все стало окончательно ясно. Тем более что затем Плаза заработал второй технический фол и был удален со скамейки, а следом с площадки ушел за пятое нарушение правил набравший 20 очков Айон. Без главного тренера и лучшего игрока петербуржцы прекратили сопротивление. ЦСКА, 16 раз попав из-за дуги, одержал пятую победу — 87:70. Ну а «Зениту» надо готовиться к дерби с «Химками» в следующем туре.

Александр Ильин