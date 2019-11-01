Курс доллара. Прогноз на 5–8 ноября

Татьяна Евдокимова, экономист Ключевым риском для рубля выступает возможный рост напряженности во взаимоотношениях между США и Китаем Предстоящая неделя небогата на макроэкономическую статистику, поэтому явные триггеры для сильных изменений курса рубля отсутствуют. Ключевое событие недели — первое выступление Кристин Лагард на посту главы ЕЦБ. О взглядах Лагард на монетарную политику известно немного, поэтому событие привлечет сильное внимание и может привести к умеренному ослаблению евро в случае мягкой риторики от Лагард. Ключевым риском для рубля выступает возможный рост напряженности во взаимоотношениях между США и Китаем и снижение вероятности подписания первой фазы торговой сделки в середине ноября. Актуальным для рубля остается диапазон 63,5–64,5 руб. в паре с долларом и 70–71 руб. в паре с евро.

Антон Покатович, главный аналитик «Ажиотажная» поддержка рубля со стороны роста долгового рынка ослабнет Мы полагаем, что в ноябрьской перспективе «ажиотажная» поддержка рубля со стороны роста долгового рынка ослабнет. Сезонная склонность к ослаблению, в свою очередь, продолжит наращивать уровень давления на рублевый курс. В краткосрочной перспективе следующей недели ожидаем рубль в диапазоне 63,8–64,3. Умеренная поддержка рубля может исходить со стороны нейтрального новостного фона по ходу продвижения США и Китая к моменту подписания «Фазы-1» торговой сделки.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию Даже с учетом окончания налогового периода и снижением ключевой ставки Банком России, вполне устойчив На рынках преобладают позитивные настроения. Хорошие данные по занятости в США, вышедшие в пятницу, одновременно со снижением ранее учетной ставки ФРС на 0,25% поддерживают у инвесторов аппетит к риску. Продолжающийся сезон отчетностей в США также оправдывает прогнозы. Торговые переговоры между США и Китаем находятся в положительной стадии – обе стороны снизили градус словесных интервенций. На этом фоне российский рубль, даже с учетом окончания налогового периода и снижением ключевой ставки Банком России, вполне устойчив. На неделе курс рубля по отношению к доллару, по нашим прогнозам, будет находится в пределах 63,5-65,5 рублей за доллар США.

Михаил Поддубский, главный аналитик Динамика рубля во многом определяется общим отношением глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets Пара доллар/рубль продолжает консолидацию вблизи отметки 64 руб./$. С фундаментальной точки зрения рубль, на наш взгляд, по-прежнему локально переоценен, однако драйверов для роста волатильности пока не видим. Влияние внутренних факторов на сегодняшний день носит нейтральный характер, следовательно, динамика рубля во многом определяется общим отношением глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets. На следующую неделю в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 63,5–64,5 руб./$.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках Продолжающиеся валютные интервенции Банка России окажут давление на рубль На предстоящей неделе ожидаем небольшую волатильность на малых объемах и постепенное ослабление рубля. Оно будет связано с завершением налогового периода, желанием зафиксировать прибыль участников ралли в ОФЗ и с общим напряженным фоном на мировых рынках, где остаются неразрешенными торговые разногласия США и Китая после отмены запланированного подписания «первой фазы» торговой сделки на саммите АТЭС в Чили. Продолжающиеся валютные интервенции Банка России тоже окажут давление на рубль, где 6 ноября пересмотрят их объем согласно бюджетному правилу. Нефть скорректировалась ниже $60 за баррель ввиду роста запасов и предположения о слабости спроса на фоне общего замедления мировой экономики.