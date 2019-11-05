Брокеры повышают квалификацию

Профучастники продолжают добиваться от ЦБ расширения возможностей для неквалифицированных инвесторов на российском фондовом рынке. Регулятор уже пошел на уступки, сократив количество категорий инвесторов и смягчив к ним требования. Однако профильные саморегулируемые организации призывают дополнительно снять излишние ограничения по инвестированию в ценные бумаги зарубежных эмитентов, использовать возможности инвестсоветников, а также продлить время вступления в силу профильного закона.

Две саморегулируемые организации (СРО) финансового рынка — НАУФОР и НФА — направили 1 ноября ЦБ свой ответ на новый вариант категоризации инвесторов, представленный регулятором на прошлой неделе (см. “Ъ” от 30 октября). В обеих СРО подтвердили, что отправили совместное предложение. «С одной стороны, презентация ЦБ стала еще одним, пусть и небольшим шагом навстречу рынку. С другой стороны, в ней много неясных мест и противоречий»,— говорит президент ГК «Финам» Владислав Кочетков. По словам президента НФА Василия Заблоцкого, ЦБ учел не все прежние предложения профучастников. «Поэтому на некоторые из них мы вновь хотим обратить внимание регулятора»,— отметил он.

В ЦБ сообщили, что еще не успели ознакомиться с предложениями СРО. Зато с ними ознакомился “Ъ”. В первую очередь речь идет о расширении списка инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам.

В презентации ЦБ предлагалось дать доступ таким инвесторам без тестирования только к ценным бумагам из котировального списка, к облигациям с определенным рейтингом, не ограниченным в обороте инвестиционных паев паевых фондов, и к иным инструментам, установленным нормативным актом ЦБ. «Такие ограничения являются излишними»,— отмечается в письме. СРО предлагают дать доступ без тестирования ко всем российским ценным бумагам, допущенным к организованным торгам.

Также ЦБ планирует существенно ограничить доступ к иностранным ценным бумагам — покупка будет возможна после тестирования и при условии, что они включены в фондовые индексы, перечень которых установит регулятор. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев сообщил, что в предложениях допускается возможность доступа к рынку иностранных ценных бумаг, торгуемых на российском рынке, при условии тестирования, но в этом случае инвесторы должны иметь «последнее» слово.

Сейчас иностранные ценные бумаги торгуются на Санкт-Петербургской бирже (входит в группу РТС). Президент НП РТС Роман Горюнов считает привязку иностранных ценных бумаг к индексам нецелесообразной: «Индексы включают ограниченное количество ценных бумаг, изменения цен на которые приводят к пересмотру индексных списков, поскольку меняется соотношение капитализаций компаний». Подобные ценовые изменения «не являются критерием оценки качества бумаг», указывает господин Горюнов. К тому же описанная в законе о рынке ценных бумаг процедура по допуску иностранных бумаг на российские площадки «позволяет оценивать качество иностранных ценных бумаг в процессе листинга», заверил глава НП РТС.

Также СРО предлагают включить в рамки законопроекта инвестиционных советников: разрешить брокеру не осуществлять тестирование при исполнении поручения клиента на основании индивидуальной инвестиционной рекомендации. Владислав Кочетков отмечает, что регулятор системно игнорирует инвестиционных консультантов, хотя должен поддерживать развитие индустрии, создание которой сам и инициировал. Руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова добавляет, что к отбору инвестиционных советников предъявляются жесткие критерии: «Инвестор действует под четким контролем профессионала. В данном случае не видим смысла проводить тестирование самого клиента».

В презентации ЦБ предусматривалось вступление закона в силу 1 апреля 2021 года. По мнению Алексея Тимофеева, закон должен вступать в силу не раньше чем через два года после принятия. Один год потребуется ЦБ и СРО для разработки необходимых нормативных документов и стандартов, поясняет он, и еще один год необходим индустрии для приведения своей деятельности в соответствие с законом.

Полина Смородская