В США ожидается снижение объема предпраздничных продаж из-за укороченного сезона

В нынешнем году в США сезон предпраздничных распродаж оказался на неделю короче из-за того, что День благодарения (отмечается в четвертый четверг ноября), с которого этот сезон обычно начинается, приходится на 28 ноября. В последний раз такая ситуация была в 2013 году, и тогда продажи ритейлеров в США, по данным Национальной федерации розничной торговли (NRF), выросли лишь на 2,9%. В текущем году та же NRF ожидает роста продаж на 3,8–4,2%, однако не все эксперты с этим согласны, отмечает агентство AP.

Так, по оценкам Adobe Analytics, физические магазины потеряют $1 млрд выручки из-за укороченного сезона предпраздничных распродаж. Поэтому многие ритейлеры запустили распродажи раньше, например Walmart — за неделю до Хэллоуина. Другие ритейлеры, в числе которых сеть Target, решают эту проблему путем увеличения числа сотрудников на время распродаж, чтобы помочь покупателям купить все необходимое за более короткий срок.

Зато короткий сезон предпраздничных распродаж не помешает активно делать покупки онлайн. По прогнозам Adobe Analytics, праздничные онлайн-продажи в нынешнем году достигнут $143,7 млрд, что на 14,1% больше, чем в прошлом году.

Алена Миклашевская