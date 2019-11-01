Майнинговая ферма довела до долгов

Жильцам дома в Красноярске выставили счет за электричество почти на 5 млн руб. из-за майнинговой фермы в подвале. Красноярцы утверждают, что криптовалюту добывал сын председателя товарищества собственников жилья. Каждая квартира теперь оказалась должна по 130 тыс. руб. Еще в июле полицейские обнаружили в подвале оборудование для майнинга стоимостью 2 млн руб. и начали проверку.

В компании «Краском», занимающейся эксплуатацией электросетей, сообщили, что выставили счет лишь формально. Это необходимо для возбуждения уголовного дела, рассказала “Ъ FM” руководитель пресс-службы «Краскома» Татьяна Лукина: «Чтобы полиции завести какое-то дело и проводить разбирательство, должна быть объявлена сумма ущерба — без нее нет никакого дела. Этот человек незаконно подключился к проводам счетчика и создавал угрозу жизни для жильцов дома, потому что были скачки напряжения — у людей могла сгореть бытовая техника. Для того, чтобы полиция могла дальше работать, мы как юридическое лицо обязаны выставить счет ТСЖ. Потому что ТСЖ обеспечивает безопасность инженерных систем, их исправное состояние, что не было сделано.

И поэтому счет был выставлен не жителям, а ТСЖ.





Суд будет разбираться и поставит окончательно точку в том, кто должен возмещать ущерб. Мы в этой ситуации оказались пострадавшей стороной, потому что как транзитная организация мы поставляем в этот дом электроэнергию, и то, что потратил председатель на майнинговую ферму, получается, с нас “Красноярскэнергосбыт” это уже взыскал».

Председатель ТСЖ Петр Маньшин, сына которого подозревают в майнинге за счет жильцов, обвинения отрицает. По его словам, это провокация. Жильцам выгодно, чтобы было заведено именно уголовное, а не административное дело, предупредил генеральный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Валерий Глазунов: «ТСЖ управляет многоквартирным домом, поэтому, когда начинается использование любого имущества ТСЖ, необходимо общее собрание жильцов. Электросети не являются исключением — сбытовая компания выставила счет на сумму, которая, по сути, раскидывается между всеми жильцами. Все ее должны заплатить, а потом уже каждый взыскивает свои убытки сам. Это в Гражданском кодексе прописано. А в уголовном процессе, если докажут незаконное потребление электроэнергии и определят собственника этих майнинговых ферм, тогда взыскание перейдет со сбытовой компании на собственника майнинг-ферм, то есть на виновника».

Ранее в красноярском МВД сообщали, что решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «О причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Она предполагает до пяти лет лишения свободы.

Яна Пашаева