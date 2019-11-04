Компания Volkswagen сделает электромобиль ID.3 мощнее и дальнобойней, сообщает Autocar со ссылкой на ответственного за техническое развитие члена правления Volkswagen Group Франка Уэлша.

Господин Уэлш подчеркнул, что у электромобилей есть потенциал для развития в области увеличения запас хода на одном заряде батареи. Другой возможностью для совершенствования будет управляемость и динамика, а также технологии — в частности, у ID.3 может появиться дополненная реальность.

Напомним, премьера первого серийного электромобиля Volkswagen — хэтчбека Volkswagen ID.3 — состоялась в сентябре 2019 года.