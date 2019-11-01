Российский баскетбол получил полный комплект

В пятницу Международная федерация баскетбола (FIBA) назвала восемь команд, получивших прямые путевки на олимпийский турнир по баскетболу 3x3, который дебютирует в олимпийском статусе на Играх-2020 в Токио. Обе российские сборные, мужская и женская, квалифицировались напрямую. Это стало возможным не только благодаря уровню игры, который они демонстрируют. Дело в том, что FIBA при составлении рейтинга сборных в баскетболе 3x3 учитывает общий уровень развития дисциплины в странах, а также усилия, прикладываемые национальными федерациями для ее продвижения. В этом смысле у Российской федерации баскетбола (РФБ) дела обстоят хорошо.

Международная федерация баскетбола в пятницу на специальной презентации, прошедшей в японской Уцуномии, назвала команды, которые получили прямые путевки на олимпийский турнир по баскетболу 3x3, или, проще говоря, стритболу. Отметим, что стритбол дебютирует в олимпийском статусе на Играх-2020 в Токио.

В случае со стритболом FIBA решила несколько модифицировать схему определения участников Игр. В большом баскетболе она традиционная. Прямая путевка досталась только сборной Японии, как хозяйке турнира. Остальные же разыгрываются по спортивному принципу на квалификационных соревнованиях, частью которых был и завершившийся в сентябре чемпионат мира. Но в стритболе FIBA пошла другим путем, решив поощрить некоторые команды. В результате у мужчин олимпийские приглашения получили первые три номера рейтинга — Сербия, Россия, Китай, а также сборная Японии. У женщин четыре лучшие страны по рейтингу — Россия, Китай, Монголия, Румыния. Как видно, только Россия и Китай получили сразу по две прямые путевки.

Всего в олимпийском турнире 3x3 сыграют по восемь мужских и женских команд. Помимо вышеназванных сборных еще по три команды будет определено на квалификационных турнирах, которые пройдут в Индии с 18 по 22 марта 2020 года (участвуют 20 мужских и 20 женских сборных). Еще по одной путевке среди мужчин и женщин будет разыграно в апреле в специальных квалификационных турнирах для стран, чьи сборные не были представлены на двух предыдущих Олимпиадах в большом баскетболе.

Стоит отметить, что высокие места российских команд обусловлены не только демонстрируемыми ими результатами, хотя и они впечатляют.

Скажем, женская сборная России в 2017 году выиграла Кубок мира и Кубок Европы. Мужская команда два раза подряд первенствовала на Европейских играх. Кроме того, команда, составленная из игроков до 23 лет, и в прошлом, и в этом году побеждала на Кубке мира. Но при составлении рейтинга в баскетболе 3x3 FIBA учитывает также темпы развития стритбола в целом и проведение в стране международных турниров. Тут позиции РФБ были сильны. Достаточно сказать, что в конце августа РФБ получила три награды на конгрессе FIBA. В частности, в номинации «Самая прогрессирующая страна в баскетболе 3x3» Россия заняла второе место. Еще одну награду РФБ получила за то, что Россия стала второй в мире по количеству активных игроков, зарегистрированных в системе соревнований FIBA. Наконец, третью награду РФБ вручили за лидерство в совокупном мировом рейтинге 3x3 среди мужчин и женщин: женская сборная России занимает первую строчку, мужская — вторую.

«Хочу всех поздравить: сегодня в Японии случился исторический вечер для России! На Олимпиаде в Токио — первой, где будет представлен баскетбол 3x3,— сыграют обе наши команды! — отметил президент РФБ Андрей Кириленко.— Это очень круто. Очень здорово стоять у истоков олимпийского баскетбола 3x3. Только две страны — Россия и Китай — квалифицировались на Игры напрямую двумя командами. При этом мы первые в комбинированном мировом рейтинге, а это дорогого стоит. Поздравляю всех игроков, которые в последние годы участвовали во всевозможных турнирах, приносили нам победы и поднимали престиж российского баскетбола 3x3».

Арнольд Кабанов