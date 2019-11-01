Минтруд упростит сбор документов для пенсии

Минтруд решил упростить процедуру назначения пенсии и облегчить сбор необходимых документов. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном сайте нормативно-правовых документов.

Теперь для назначения или перерасчета пенсии не надо будет приносить документы, которые есть у Пенсионного фонда России (ПФР). Например, если многодетная мать оформляет досрочную пенсию по старости, ей не нужно будет доказывать факт воспитания ребенка до восьмилетнего возраста: эту информацию проверят при помощи сведений индивидуального учета, паспорта, свидетельства о браке и других документов, пояснили в Минтруде.

Кроме того, теперь для назначения пенсии могут использоваться сведения, которые есть в федеральных государственных информационных системах. Например, если человек есть в реестре инвалидов, эту информацию не надо будет подтверждать отдельно. Это касается и сведений о рождении, смерти, гражданстве, паспортных данных и т. д.

Подтвердить обстоятельства, которые влияют на назначение пенсий, теперь можно будет на основании не только документов, но и информации из госучреждений. Например, если учащемуся положена какая-то социальная выплата, достаточно будет подтверждения от учебного заведения о том, что он продолжает учиться. Выплаты, которые зависят от наличия работы, будут прекращаться на основании сведений индивидуального учета.

Напомним, ранее ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Пенсионная схема была предложена в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, участие в ней будет добровольным. Размер взноса участник схемы сможет определить сам, при желании он сможет сменить негосударственный пенсионный фонд (НПФ) без потери дохода от инвестиций.

О том, почему не стоит ждать большого количества участников этой схемы, читайте в материале “Ъ” «Пенсии завалят льготами».