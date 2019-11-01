Дело двух участников перестрелки в «Москва-Сити» передано в суд

Генпрокуратура России передала в Пресненский районный суд Москвы уголовное дело против двух участников перестрелки в башне «Око» делового центра «Москва-Сити» в 2017 году — Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова. Они обвиняются в хулиганстве, хищении, незаконном приобретении и ношении оружия, покушении на убийство (ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование против других фигурантов продолжается.

По данным Генпрокуратуры, 17 ноября 2017 года Магомед Исмаилов, Эльдар Хамидов и еще не менее десяти вооруженных людей были приглашены на праздничное мероприятие в башне «Око» (50-летие авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова.— “Ъ” ). Там они вступили в конфликт с охранниками без «значимого повода». После Магомед Исмаилов подал команду достать оружие, после чего его люди не менее десяти раз выстрелили в охранников. На этом конфликт не закончился: Исмаилов и Хамидов продолжили преследовать охранников. В одного из раненых Хамидов и еще один человек выстрелили в упор.

Как ранее сообщал “Ъ”, причиной конфликта стало то, что телохранители экс-акционера компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева, который был приглашен на мероприятие, перегородили машиной подход к башне. В результате между ними и охранниками других гостей возникла словесная перепалка, которая быстро перешла в перестрелку. В ходе конфликта его участники переместились в ресторан. В результате перестрелки один человек погиб, еще пять получили ранения.

О расследовании перестрелки читайте в материале “Ъ” «Перестрелка в "Москва-Сити" уместилась в 49 томов».