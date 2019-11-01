Элина Свитолина приблизилась к защите титула

На проходящем в китайском Шэньчжэне итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $14 млн определились все полуфиналистки. В субботу первая ракетка мира австралийка Эшли Барти встретится с чешкой Каролиной Плишковой, а прошлогодняя чемпионка украинка Элина Свитолина, единственная теннисистка, которая на этой неделе не проиграла пока ни одного матча, померится силами со швейцаркой Белиндой Бенчич.

С тех пор как в 2014 году американка Серена Уильямс выиграла WTA Finals в третий раз подряд, титул победительницы итогового турнира не удавалось защитить ни одной его чемпионке. И вот наконец появилась теннисистка, которой такая задача может оказаться по плечу. Это Элина Свитолина, 25-летняя первая ракетка Украины, которая снова, как и в прошлом году, на финише сезона демонстрирует отличную форму.

Перед стартом перспективы Свитолиной выглядели не слишком здорово. Путевку в Шэньчжэнь она заработала одной из последних. Кроме того, было известно, что осенью украинку беспокоила травма ноги, в частности, в Москве на турнире «ВТБ Кубок Кремля» она выходила на корт с наколенником. Однако сначала для Свитолиной довольно удачно сложилась жеребьевка, отправившая ее в группу к нестабильной чешке Каролине Плишковой, а также к румынке Симоне Халеп и канадке Бьянке Андрееску, которым в последнее время тоже мешали травмы. А затем украинка, видимо нащупав уверенность, практически безупречно провела групповой этап.

Для начала она, вытянув тяжелейший тай-брейк в первом сете, обыграла Плишкову. Затем в тонкой тактической борьбе справилась с Халеп, а напоследок одолела и американку российского происхождения Софию Кенин, 12-ю ракетку мира, которая в последнем туре заменила травмировавшую колено Андрееску. Уступая по ходу первого сета, Свитолина сумела спасти его, а во второй партии победила на тай-брейке с шестого матчбола — 7:5, 7:6 (12:10).

Исход этой встречи только на первый взгляд не имел для соперниц никакого значения. Ведь на кону стояли 125 рейтинговых очков и $305 тыс. призовых, которые полагались за каждую победу на групповом этапе.

Тем временем Свитолина сейчас защищает 1500 очков, начисленных ей за победу в прошлом году. Так что обыграть Кенин для нее было достаточно важно.

Сделав это, украинка стала первой с 2014 года участницей итогового турнира WTA, сумевшей выиграть на нем не менее девяти матчей подряд. Она не знает там поражений с тех пор, как во втором туре группового этапа WTA Finals 2017 года уступила француженке Каролин Гарсия. В условиях конкуренции, существующей сейчас в женском теннисе, это заметное достижение, ведь предыдущей теннисисткой, имевшей столь длительную беспроигрышную серию на WTA Finals, была Серена Уильямс.

В заключительном матче группового этапа Каролина Плишкова сломила сопротивление Симоны Халеп — 6:0, 2:6, 6:4. Теперь в полуфинале чешка встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти (счет личных встреч — 3:2 в пользу австралийки), а соперницей Свитолиной будет недавняя чемпионка Кубка Кремля Белинда Бенчич. В их серии пока впереди швейцарка — 2:1, но на медленном корте, который уложен в Шэньчжэне, у Свитолиной есть неплохие шансы.

Евгений Федяков