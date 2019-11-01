«Лента» может закрыть нерентабельные магазины

«Лента» рассматривает возможность закрытия нерентабельных торговых точек. Об этом заявил финансовый директор компании Руд Педерсен.

По его словам, после анализа работы 157 гипермаркетов и супермаркетов был сделан вывод, что они не вернут полный объем вложений. Некоторые из них могут быть закрыты. Точных цифр господин Педерсен не назвал, сообщает «Фонтанка.ру». По его словам, среди них будут как гипермаркеты, так и супермаркеты, в том числе работающие в Москве и Петербурге.

Напомним, что сегодня «Лента» открыла гипермаркет в районе Обводного канала. Он прекратил работу после пожара в 2018 году.