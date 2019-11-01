Max Factor совместно с «Л`Этуаль» запустили благотворительную акцию «Задайте тон добрым поступкам»

30 октября 2019 года состоялась пресс-конференция бренда Max Factor, благотворительного фонда «Галчонок» и косметической сети «Л`Этуаль», которая дала старт масштабной акции «Задайте тон добрым поступкам». Во время конференции, модератором которой выступил известный журналист и телеведущий Владислав Флярковский, создатели этого проекта затронули такие темы, как важность поддержки благотворительных проектов глобальными компаниями, улучшение качества жизни и инфраструктуры для нуждающихся семей, внешняя и внутренняя красота особенных детей. Участниками конференции стали генеральный директор сети магазинов «Л`Этуаль» Татьяна Володина, директор благотворительного фонда «Галчонок» Елизавета Муравкина, соучредитель и идейный вдохновитель фонда актриса Юлия Пересильд и генеральный директор Coty Luxury & Consumer Beauty в России Паскаль Хиафил.

«Очень здорово, что большие международные бренды объединяются в деле добра. Подобные проекты имеют огромное значение для всех нас: и для наших клиентов, и для нашей команды. Я желаю нам всем удачи! И уверена, что результаты превзойдут все наши ожидания»,— отмечает Татьяна Володина.

С 30 октября по 15 декабря 100 руб. от продажи каждого тонального средства Max Factor All Day Flawless 3-в-1 в магазинах «Л`Этуаль» и на сайте www. letu.ru будут перечислены в благотворительный фонд «Галчонок».