Заказавший невестку отставной генерал МВД арестован на Ставрополье

Ессентукский городской суд Ставропольского края заключил под стражу на два месяца генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко,— говорится в сообщении на сайте суда. Его подозревают в подготовке убийства гражданской жены брата по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. ''з'' ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства по найму из корыстных побуждений).

Следствие полагает, что генерал в отставке готовил убийство гражданской жены своего брата Магомедовой. После смерти брата генерала Туривненко все имущество досталось сыну покойного. Задержанный полагал, что на племянника сможет оказать влияние его мать, и поэтому решился на ее убийство. Экс-полицейский предложил за совершение преступления 1 млн руб. своему знакомому, однако «исполнитель» сообщил обо всем полиции. Сотрудники правоохранительных органов инсценировали похищение и убийство Магомедовой, после чего во время передачи денег подозреваемый был задержан.

Тат Гаспарян, Пятигорск