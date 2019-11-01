На «Адмиралтейских верфях» заложили две субмарины проекта 636.3

Две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» «Уфа» и «Магадан» заложили на «Адмиралтейских верфях» 1 ноября в Петербурге. Субмарины построят для Тихоокеанского флота РФ.

Контракт на строительство подлодок был подписан в 2016 году.

Напомним, что на верфях АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге по этому проекту строится подлодка «Волхов». Еще одна субмарина проекта 636.3 «Варшавянка» — «Петропавловск-Камчатский» прошла заводские ходовые испытания. Она предназначена для Тихоокеанского флота ВМФ РФ.