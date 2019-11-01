«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как проходило мероприятие.

Несколько лет назад в пустыне штата Нью-Мексико, на юго-западе США, появился довольно странный на вид объект. Широкая взлетно-посадочная полоса, а у ее кромки — ангар, облицованный темными листами стали, будто он сам побывал в космосе и обгорел, прошивая плотные слои атмосферы. Объект называется космодром Spaceport America — откуда уже в следующем году Ричард Брэнсон и принадлежащая ему компания Virgin Galactic планируют отправлять на орбиту космических туристов.

Если смотреть на космопорт сверху из самолета, то он представляет собой эллипс c глубоко врезающимся в него сужающимся «ущельем» входа. Чем-то похоже на эмблему автомобильной марки Infiniti. Хотя уверен, что не это внешнее сходство побудило руководство премиального автомобильного бренда отпраздновать свое 30-летие на первом в мире частном космодроме. Тут, скорее всего, другое. Одна из книг Ричарда Брэнсона называется «К черту все! Берись и делай». Вот и марка Infiniti за три десятка лет своего существования старалась не бояться смелых решений.

Мероприятие было разбито на три части. Первая называлась «Прошлое» и представляла собой экспозицию моделей предыдущих поколений. Многие из этих автомобилей успели стать культовыми. Вспомните, например, какой фурор произвел в свое время первый кроссовер FX. В части «Настоящее» у журналистов была возможность попробовать как на бетоне взлетной полосы космопорта, так и на бездорожье за его пределами, автомобили Infiniti 2020 модельного года.

А по части «Будущего» ждали сюрпризы. Нам показали живьем QX55 — это купе на платформе кроссовера QX50. На картинках продемонстрировали новый QX60, работы над которым близки к завершению. И на словах рассказали, что самой громкой премьерой ближайшего будущего станет полностью электрический кроссовер, прообраз которого был представлен на январской выставке в Детройте. Такая вот связь времен. Кстати, слово Infinity, если кто забыл, переводится как «бесконечность». Для названия автомобильной марки в этом слове лишь поменяли последнюю букву.