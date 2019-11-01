Регионам предлагают поддержать семейный бизнес

В Центре оказания услуг «Мой бизнес» в Ростове-на-Дону 30 октября состоялся бизнес-форум «Семейное дело», в котором приняла участие вице-президент ТПП Российской Федерации Елена Дыбова.



Форум прошел в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития Ростовской области и Министерства экономического развития России. Организаторами выступили АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» и региональная Торгово-промышленная палата.

В рамках форума «Семейное дело» в Ростове-на-Дону 30 октября вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова обратилась к представителям региональных властей с тем, чтобы они изучили и использовали опыт Кузбасса по поддержке семейных компаний: по инициативе губернатора Кемеровской области выданы 130 субсидий на развитие семейного бизнеса. По ее мнению, важно поддержать начинающий малый бизнес и микропредприятия. Она уверена, что в Ростовской области сегодня есть все предпосылки для развития семейного предпринимательства, есть традиции и успешные компании с одной стороны, а с другой – выстроена многоуровневая система поддержки бизнеса.

Идею субсидирования семейного предпринимательства поддержал председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков. При этом, по его мнению, такое субсидирование должно осуществляться, в том числе, из федерального бюджета, где финансовых ресурсов больше, чем в региональном.

Еще одной важной темой на прошедшем в Ростове форуме стало обсуждение налоговой политики. Основатель ООО «Е.ми» Николай Мирошниченко посетовал, что поправка к Налоговому кодексу, принятая в конце сентября, может привести к тому, что у его компании не останется средств на выплату налога на имущество недавно построенного завода. Земельный участок и двухэтажное здание для строительства завода приобретались за 7 млн рублей. Сейчас кадастровая стоимость только земельного участка оценена в 11 миллионов. Завод строился с учетом заемных средств и дополнительная фискальная нагрузка ляжет неподъемным бременем на бизнес. Николай Мирошниченко при этом возлагает надежды на поддержку президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, который на пятнадцатом Всероссийском налоговом форуме в Москве внес пакет предложений в части совершенствования налогового администрирования. Важно, что руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, выступая в рамках форума, заявил, что абсолютное большинство озвученных предложений налоговики поддерживают.

По мнению Елены Дыбовой, пришло время для бизнеса четко формулировать свои предложения и особенно на уровне региональной власти. Что касается налога на имущество, то он платится в бюджет субъекта РФ, а значит все эти вопросы, можно решить на региональном уровне. Вице-президент ТПП РФ считает, что было бы правильным, как минимум на три года освободить предпринимателей от уплаты налога на имущество после строительства промышленного объекта.