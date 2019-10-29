С начала октября Петербург по электронным визам посетили более 14 тыс. иностранных туристов

С момента введения режима электронных виз Петербург по новой схеме уже посетили 14 тыс. иностранных туристов. Всего на данный момент зарегистрировано 26 тыс. заявок на ее получение. Об этом в ходе IX туристического форума «Открытый Крым» во вторник, 29 октября, заявил начальник отдела туристкой инфраструктуры комитета по развитию туризма Петербурга Алексей Фисяк, сообщает РИА Новости.

Напомним, что с 1 октября у туристов из 53 стран появилась возможность оформить электронную визу для посещения Петербурга и Ленобласти. Въезд и выезд по таким визам возможен на всех видах транспорта, кроме железнодорожного. За первую неделю октября возможностью оформить е-визу воспользовались 650 иностранных граждан.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный к 2021 году ожидает в Петербурге до 12 млн туристов, половину из которых (6 млн человек) должны составить иностранцы.