Суд не нашел нарушений в действиях организатора концерта «Ленинграда» в Ростове

Мировой суд принял решение прекратить административное производство в отношении компании «Медиашоу», занимавшейся организацией концерта группы «Ленинград» в Ростове, сообщает ТАСС из зала суда.

Как ранее писал “Ъ-Юг”,в сентябре этого года в отношении компании по инициативе Минкультуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам возбудили дело об административном правонарушении за брань на мероприятии .

За неделю до концерта орган направил организаторам предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а в оперативный штаб по обеспечению безопасности во время концерта был направлен специалист управления. Однако группа «Ленинград» все же исполнила на сцене 13 сентября песни с нецензурной бранью. В связи с этим в отношении ООО «Медиашоу» составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.26 КоАП РФ (организация публичного исполнения произведения искусства, содержащего нецензурную брань).

Дарья Голякова