На организатора концерта группы «Ленинград» в Ростове завели административное дело

В отношении компании «Медиашоу», которая занималась организацией концерта группы «Ленинглад» в Ростове, возбудили дело об административном правонарушении за брань на мероприятии., сообщает ТАСС со ссылкой на управление Минкультуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

За неделю до концерта орган направил организаторам предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а в оперативный штаб по обеспечению безопасности во время концерта был направлен специалист управления.

Однако группа «Ленинград» все же исполнила на сцене песни с нецензурной бранью. В связи с этим в отношении ООО «Медиашоу» составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.26 КоАП РФ (организация публичного исполнения произведения искусства, содержащего нецензурную брань).

Дарья Голякова