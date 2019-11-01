Петербург может стать участником эксперимента по отказу от наличных расчетов организаций с физлицами

Санкт-Петербург в ближайшее время может принять участие в эксперименте, в рамках которого выплаты организациями физическим лицам за выполненные работы и оказанные услуги по гражданско-правовым договорам будут осуществляться исключительно в безналичной форме. В начале августа Минэкономразвития РФ направило группе регионов с высоким уровнем доступности платежных услуг запросы с просьбой оценить целесообразность данного эксперимента. Помимо Петербурга в этот список попали Москва, Подмосковье, а также Калининградская, Кировская, Воронежская, Вологодская и Новгородская области, сообщает «Интерфакс».

В комитете финансов Петербурга обратили внимание на то, что реализация этого проекта потенциально может привести к росту «теневых» выплат в связи с занижением сумм вознаграждений за выполненные работы. Чтобы избежать этого, потребуется разработать дополнительные меры контроля, подчеркнули в комитете Смольного.

При этом, по данным издания, Минэкономразвития уже поручил ЦБ РФ разработать механизм реализации эксперимента по отказу от наличных расчетов и проработать вопрос о возможных поправках в действующее законодательство.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что доля безналичных платежей в Петербурге и Ленобласти в настоящий момент составляет 53,7%. По этому показателю город занимает 21-е место в топ-100 самых «безналичных» городов России. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Сбербанк».