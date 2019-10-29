Доля безналичных платежей в Петербурге и Ленобласти превышает 50%

Доля безналичных платежей в Петербурге и Ленобласти составляет 53,7%. По этому показателю город занимает 21 место в ТОП-100 самых «безналичных» городов России. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Сбербанк».

Четыре города Ленобласти (Сосновый Бор, Выборг, Всеволожск и Гатчина) заняли в ТОПе 15, 27, 32 и 54 позиции соответственно.

В пресс-службе банка добавили, что в Петербурге доля безналичных платежей за год выросла на — 4,7 п.п, в Сосновом Бору — на 7 п.п.

Лидером по доле безналичных платежей стала республика Карелия (58,1%). Доля безнальных покупок в Москве составляет 52%.