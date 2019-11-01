На праздничные выходные в Петербурге ограничат движение транспорта

В ближайшие выходные, с 1 по 4 ноября, в Петербурге вступят в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта. В частности, на срок до 25 декабря из-за работ по прокладке водопровода для автомобилистов будет ограничен участок Ленинского проспекта — от проспекта Кузнецова до улицы Десантников, без перекрестков. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме этого, с вечера 1 ноября до 3 ноября ограничат движение по улице Есенина — от проспекта Тореза до Северного проспекта, а с 2 по 4 ноября — по четной стороне Фурштатской улицы от Мелитопольского переулка до проспекта Чернышевского.

В свою очередь, с 1 ноября 2019 года по 1 января 2020 года у автомобилистов возникнут трудности при движении по проспекту Испытателей — от Богатырского проспекта до Светлановской площади.

Ранее “Ъ-СПб” писал о временном закрытии съездов на развязке КАД и Пулковского шоссе.