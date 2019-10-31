На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют еще один съезд

В связи с производством работ по строительству съезда развязки скоростной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург с Кольцевой автодорогой на транспортной развязке КАД на пересечении с Пулковским шоссе в период с 10:00 до 14:00 субботы, 2 ноября, полностью перекроют съезд №3 — с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В ведомстве уточнили, что на время ограничения на месте будут установлены временные дорожные знаки и водоналивные барьеры.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в с 29 октября по 14 ноября из-за дорожных работ для проезда также будет недоступен съезд с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе в сторону станции метро «Московская».