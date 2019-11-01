СМИ: Deutsche Bank продал недвижимость в Калифорнии сыну экс-главы Минэнерго РФ, несмотря на угрозу репутации

Сотрудники Deutsche Bank одобрили продажу недвижимости в Калифорнии российскому бизнесмену Виталию Юсуфову, сыну бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова, несмотря на возражения американского комитета банка по репутационным рискам. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и документы банка. По данным газеты, глобальный комитет Deutsche Bank по репутационным рискам в мае 2018 года одобрил сделку, несмотря на опасения, высказанные американскими сотрудниками банка, в том числе отвечающими за борьбу против отмывания денег.

Речь идет о покупке в 2018 году компанией Willow Project, контролируемой господином Юсуфовым, бизнес-центра в калифорнийском городе Менло-Парк. Сумма сделки составила $72 млн. Банк счел господина Юсуфова «политически значимым лицом», в связи с чем в его отношении проводились более строгие проверки. По данным газеты, после совершения сделки сотрудники Deutsche Bank в США сообщили о ней американскому регулятору, сочтя сделку подозрительной.

Как пишет WSJ, хотя разногласия среди сотрудников банков — обычное дело, решения американского комитета Deutsche Bank редко пересматриваются, кроме того, эти обсуждения шли уже тогда, когда Конгресс США изучал возможную причастность германского банка к отмыванию денег российскими клиентами. Проверки в отношении банка продолжаются, в сентябре Конгресс пришел к выводу, что Deutsche Bank принимал недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и регулярно отказывался проверять трансакции российских олигархов.

В Deutsche Bank заявили, что не выявили каких-либо доказательств, что эта сделка «может нарушить законы об отмывании денег или санкции», так что обсуждение ее одобрения сосредоточилось вокруг вопроса о возможном репутационном ущербе. В банке добавили, что мнения по этому вопросу в глобальном и региональном отделениях банка могут различаться, что имело место и в этом случае.

Яна Рождественская