Конгресс США: Deutsche Bank допускал отмывание денег российскими олигархами

Расследование Конгресса США показало, что Deutsche Bank принимал недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и регулярно отказывался проверять трансакции российских олигархов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом расследования.

В ходе проверки конгрессмены установили, что сотрудники немецкого банка в США и других странах неоднократно сообщали вышестоящим менеджерам о своих подозрениях, касающихся трансакций, связанных с российскими состоятельными клиентами. Однако каждый раз, утверждают источники, менеджеры игнорировали опасения сотрудников.

Само расследование находится еще на начальной стадии, отмечают источники, и в Конгрессе отказались комментировать его первые итоги. В самом Deutsche Bank также воздержались от комментариев, отметив, что банк отреагировал на прошлые претензии регуляторов, «приняв дисциплинарные меры в отношении определенных лиц».

Напомним, что в 2017 году Deutsche Bank был вынужден выплатить властям США и Великобритании около $630 млн за помощь богатым российским клиентам в отмывании денег. Нынешнее расследование Конгресса связано с подозрениями в том, что немецкий банк помогал Дональду Трампу скрывать доходы от налогов.

О «российском» деле немецкого банка читайте в материале “Ъ” «Deutsche Bank заплатит $630 млн за "зеркальные сделки" в России».

Кирилл Сарханянц