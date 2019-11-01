Налоговый режим для самозанятых может заработать по всей России летом 2020 года

Минфин планирует с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю Россию. Предварительные итоги эксперимента по введению налога на профессиональный доход показали, что режим пользуется популярностью. Зарегистрировалось более 240 тыс. человек.

«Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну»,— сообщил министр финансов Антон Силуанов.

С 1 января эксперимент распространится на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Республику Башкортостан.

Планы по расширению налогового эксперимента в отношении самозанятых подтвердил в среду, 30 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. На нем же одобрен законопроект, допускающий самозанятых к закупкам госкомпаний наравне с малым бизнесом — на них распространят преференции МСП в виде квот в закупках и сокращенных сроков оплаты поставок.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Ставка на самозанятых».