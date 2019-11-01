В Москве за 7 лет в 150 раз увеличилось количество мест платной парковки

В Москве с момента появления платной парковки количество мест, где можно оставить автомобиль только после оплаты, выросло в 150 раз.

Как сообщает «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), 1 ноября 2012 года на улицах Петровка, Каретный ряд и на близлежащих переулках было организовано 558 платных мест в рамках пилотного проекта. 1 ноября 2019 года в столице имеется уже более 81,8 тыс. платных парковочных мест.

«На деньги, собранные от платных парковок, реализованы тысячи проектов благоустройства столичных дворов, — пояснил гендиректор АМПП Александр Гривняк. — Регулярно на эти средства обновляют детские и спортивные площадки во дворах, ремонтируют тротуары, обустраивают газоны, парковочные карманы и пешеходные ограждения, а также восстанавливают дорожную разметку».

Напомним, по состоянию на сентября 2019 года, платная парковка в Москве с момента появления принесла в бюджет города более 26,3 млрд руб.