Платная парковка принесла в бюджет Москвы более 26,3 млрд рублей

Платная парковка с момента появления в ноябре 2012 года принесла в бюджет Москвы более 26,3 млрд руб., сообщает «Росбалт» со ссылкой на «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП).

В АМПП отметили, что средства, полученные с водителей за пользование платными парковками, распределяются между префектурами и тратятся на реализацию одобренных жителями проектов благоустройства. В 2019 году почти 4,5 млрд руб. было направлено в бюджет Москвы на благоустройство дворов в Донском районе Южного административного округа столицы.

Напомним, с 15 декабря 2018 года в столице ввели новые тарифы для платных парковок. На 237 улицах в центре, а также в районе «Москва-Сити» плата выросла с 200 до 380 руб. в час. Там же отменена бесплатная парковка по воскресеньям.

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