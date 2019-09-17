В ГУ МВД по Петербургу назначен новый начальник Центра «Э»

Начальником Центра по противодействию экстремизму главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области назначен подполковник полиции Вячеслав Шамко. Руководителям подразделений регионального главка он был представлен на видеоконференции во второй половине дня во вторник, 17 сентября, сообщает «Фонтанка.ру».

До назначения в Центр «Э» господин Шамко работал начальником уголовного розыска Приморского района Петербурга. Согласно уставу, на новой руководящей должности он будет заниматься предотвращением террористической и экстремистской деятельности, следить за соблюдением правопорядка на оппозиционных митингах и во время футбольных матчей, а также отвечать за религиозную и межэтническую толерантность в Петербурге.

Предыдущий начальник петербургского Центра «Э» полковник полиции Дмитрий Петров переведен на работу в центральный аппарат МВД.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти также произошли кадровые перестановки в нескольких других подразделениях.