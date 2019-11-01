Превращение

Супермодель показала процесс создания своего костюма для празднования Хэллоуина. Это надо видеть.
46-летняя Хайди Клум известна яркими образами в честь Хэллоуина. Для своей двадцатой по счету ежегодной костюмированной вечеринки Хайди подготовила особенно жуткий костюм.
Процесс трансформации длился целый день. Когда команда супермодели помогла ей надеть силиконовый костюм, Хайди сказала: «Это похоже на курицу». Тем временем, поклонники в комментариях делали ставки на то, что это либо зомби, либо Франкенштейн.
Когда гримеры закончили работать над луком супермодели, Хайди выглядела как инопланетный андроид — часть органов и мускулов оголена, а часть закрыта металлическими пластинами. Образ получился по-настоящему жутким.