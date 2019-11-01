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Фото: Getty Images

Превращение

Хайди Клум на глазах у публики перевоплотилась в инопланетного киборга

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Супермодель показала процесс создания своего костюма для празднования Хэллоуина. Это надо видеть.


46-летняя Хайди Клум известна яркими образами в честь Хэллоуина. Для своей двадцатой по счету ежегодной костюмированной вечеринки Хайди подготовила особенно жуткий костюм.

Перевоплощение происходило в книжном магазине Amazon Prime в Нью-Йорке. Толпа фанатов и журналистов наблюдала за процессом через витрину. Также Хайди выкладывала в Instagram этапы создания образа.

Процесс трансформации длился целый день. Когда команда супермодели помогла ей надеть силиконовый костюм, Хайди сказала: «Это похоже на курицу». Тем временем, поклонники в комментариях делали ставки на то, что это либо зомби, либо Франкенштейн.

Когда гримеры закончили работать над луком супермодели, Хайди выглядела как инопланетный андроид — часть органов и мускулов оголена, а часть закрыта металлическими пластинами. Образ получился по-настоящему жутким.

Евгения Ильина


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