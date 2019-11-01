Взят под стражу второй петербургский проектировщик, обвиняемый в хищении 8 млн рублей

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора АО «ПИиНИИ ВС "Ленаэропроект"» Александра Подкина, подозреваемого по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) при реконструкции аэропорта в Уфе. В СИЗО Подкин пробудет как минимум до 14 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

По версии следствия, руководитель «Ленаэропроекта» заключил фиктивный договор субподряда с гендиректором ООО «ТрансПроект СПб» Алексеем Мироновым. Соглашение предполагало проведение работ по обследованию реконструируемых зданий и сооружений на объекте. Стороны подписали акты приема-передачи, а затем осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета АО «ПИиНИИ ВС «Ленаэропроект» на расчетный счет ООО «ТрансПроект СПб» в размере более 8,2 млн руб., в то время как указанные работы на самом деле были выполнены сотрудниками «Ленаэропроекта». Фактически, таким образом, Подкин и Миронов указанные средства похитили. Следствие считает организатором преступления первого из фигурантов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что второй обвиняемый — Алексей Миронов — решением суда по этому же делу до 14 декабря помещен под домашний арест.