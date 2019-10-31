Петербургский подрядчик, обвиняемый в хищении 8 млн рублей, отправлен под домашний арест

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении генерального директора ООО «ТрансПроект СПб» Алексея Миронова, подозреваемого по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) за хищение более 8 млн рублей при реконструкции аэропорта в Уфе.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, подозреваемый вмененные ему деяния признает и активно сотрудничает с органами предварительного следствия. Под домашним арестом он пробудет как минимум до 14 декабря.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что, по версии следствия, Миронов вместе с генеральным директором АО «ПИиНИИ ВТ "Ленаэропроект"» Александром Подкиным (его компания выступала генеральным проектировщиком проекта) заключили фиктивный договор субподряда на выполнение работ по обследованию зданий в реконструируемом уфимском аэропорту и таким образом похитили более 8,2 млн руб.