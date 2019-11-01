Thomson Reuters отказалась продавать свой новостной бизнес

Корпорация Thomson Reuters отвергла предложения о покупке своего новостного бизнеса Reuters News, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Среди претендентов на покупку в последние месяцы были германский медиаконгломерат Axel Springer и группа инвесторов, в числе которых бывший главный редактор Reuters Марк Вуд.

Thomson Reuters, Axel Springer и господин Вуд отказались от комментариев. По данным источников, сейчас никакие переговоры о продаже не ведутся, возможно, Thomson Reuters продолжит сама развивать свой новостной бизнес.

Разговоры о возможной продаже Reuters News начались после выделения и последующей продажи финансово-аналитического подразделения агентства Thomson Reuters. В прошлом году оно было выделено в компанию Refinitiv, затем 55-процентная его доля была продана инвестфонду Blackstone, а уже в этом году Refinitiv купила компания LSE Group, управляющая Лондонской фондовой биржей. После выделения Refinitiv Reuters News стало побочным бизнесом Thomson Reuters — компания решила сконцентрироваться на юридических и корпоративных услугах, на новостные сервисы теперь приходится менее 3% ее доходов.

Яна Рождественская