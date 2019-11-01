Депутаты гордумы Ижевска ознакомились с работой ТЭЦ-2 и ее будущей модернизацией

Депутаты гордумы Ижевска во главе с ее председателем Олегом Гариным и депутатом Госдумы РФ Валерием Бузиловым ознакомились с работой городской ТЭЦ-2 и ее будущей модернизацией. Директор филиала «Т Плюс» Дмитрий Разумов рассказал о ходе реализации первого этапа программы модернизации ТЭЦ и ознакомил с планами второго этапа.

Отметим, что ижевская ТЭЦ-2 попала в первый этап программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на 2022-2024 годы. По словам Дмитрия Разумова, инвестиции «Т Плюс» на обновление оборудования составят порядка 4,9 млрд руб. На станции пройдет полная реконструкция четвертого блока с заменой турбоагрегата, генератора, котла и силового трансформатора. Начало поставки мощности от обновленного оборудования запланировано на октябрь 2023 года. Также компания в рамках второго этапа планирует обновить оборудование третьего блока теплоэлектростанции и перейти на систему полного газового топливообеспечения.

«Мы вышли с предложением по концессии №2 и готовы выполнить эту работу. В рамках концессии планируем автоматизировать все локальные зоны на окраине Ижевска, объединить некоторые котельные и подключить новые микрорайоны. Кроме того, мы хотим продолжить работу в части дальнейшей реконструкции магистральных сетей в Ижевске. В 2019 году по сравнению с 2018 и 2017 годами мы уже увеличили объем вложений в магистральные сети. В текущем году заменено 3 км магистральных сетей, в дальнейшем планируем увеличить объемы»,— отметил Дмитрий Разумов.

Депутат Госдумы Валерий Бузилов, оценив работу компании, отметил, что действующее концессионное соглашение дает положительные результаты. «Мы сделали правильный выбор, выбрали правильную компанию. Те деньги, которые мы собираем с населения, расходуются правильно, они идут на модернизацию, реконструкцию, на новые технологии. Это только плюс. На протяжении последний двух лет я практически не слышу вопросов от избирателей о проблемах с теплом. Что касается ТЭЦ-2, то, что я сегодня узнал и услышал, я этим полностью удовлетворен»,— подчеркнул депутат.

Председатель гордумы Ижевска Олег Гарин отметил, что второе концессионное соглашение даст возможность модернизировать и перевести на газ 25 котельных, которые расположены на окраине города. «Горожане, которые живут на окраине, а это 10%, смогут пользоваться этими котельными и получать качественные услуги»,— сказал Олег Гарин.