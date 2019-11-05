«Дом.ru Бизнес» предлагает оборудование в собственность корпоративным клиентам

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» запустил продажи абонентских устройств. Корпоративные клиенты, экономя время на выбор и поставку, могут приобрести в собственность роутеры Wi-Fi.

В линейке роутеров – три модели. Устройства поддерживают высокую скорость беспроводной передачи данных (100, 300, 600 Мбит/c) и работают в двух диапазонах частот (2,4 и 5 ГГц). Частота 2,4 ГГц является наиболее используемой для передачи информации по Wi-Fi. Работа на свободной частоте 5 ГГц гарантирует более высокую скорость без помех и разрывов. Роутеры «Дом.ru Бизнес» автоматически переключают пользовательские устройства – ноутбуки, планшеты, смартфоны – с зашумленных каналов, обеспечивая тем самым максимальную зону покрытия и обмен корпоративной информацией на высоких скоростях. Кроме того, для максимально быстрой обработки трафика устройства оснащены мощными процессорами и модулями безопасности (Fire Wall) для защиты от потенциально опасных уязвимостей.

Роутеры выгодно отличаются от моделей, которые продаются в магазинах, ценой и программным обеспечением. Компактные устройства просто и быстро настраиваются и управляются. Достаточно включить оборудование и зарегистрировать все устройства в Wi-Fi-сети.

Стандартный роутер (класс D1) обеспечит комфортный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с в офисах площадью до 45 кв. м и позволит одновременно выходить в сеть с 6 устройств.

Скоростной роутер (класс D3) подойдет для помещений 60 кв. м. Рекомендуемое количество устройств, подключенных к роутеру – 10. Скорость «по воздуху» составит до 300 Мбит/с. Гигабитные проводные соединения для сверхбыстрой передачи данных (1 Гбит/с) обеспечивают гигабитные порты WAN и LAN.

Мощный и функциональный беспроводной маршрутизатор (класс D6) с технологией Beamforming формирует направленный луч в сторону принимающего беспроводной сигнал устройства. С его помощью можно организовать коллективный доступ в интернет для 15 устройств на скорости до 600 Мбит/с. Оптимальный вариант для помещений большой площади – 80 кв. м.

Действующие и новые клиенты «Дом.ru Бизнес» могут приобрести оборудование по выгодной цене для устройств такого класса. Стоимость роутеров – 1980 (D1), 3240 (D3), 8640 (D6) рублей.

На все оборудование телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» предоставляет гарантию 12 месяцев.