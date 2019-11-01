Суд негативно оценил передачу отелей «Дон-Плаза» и Hyatt «Группе Агроком»

Арбитражный суд Ростовской области не утвердил мировое соглашение между известным ростовским предпринимателем Игорем Гориным и его кредиторами, так как усмотрел в их действиях признаки сговора, следует из определения суда. Предложение заключить мировое соглашение охарактеризовано в документе, как попытка прикрыть некие договоренности «в целях перераспределения активов».В определении также сказано, что для проверки исполнимости мирового соглашения суд попросил представить доказательства наличия у него активов, достаточных для исполнения обязательств перед кредиторами. Однако, убедительных предприниматель привести их не смог. «Ничего кроме голословных утверждений о наличии каких-то договоренностей между кредиторами и должником, а также неизвестными лицами, финансовым управляющим, должником и кредиторами суду не представлено»,— отмечается в судебном определении.

Напомним, передача гостиницы «Дон-Плаза» и недостроенного отеля Hyatt «Группе Агроком» проводилась в счет погашения задолженности Игоря Горина и его делового пратнера Андрея Демишина перед группой и другими кредиторами. 21 октября сделка была завершена. Однако, в тот же день арбитраж вынес определение об отказе в утверждении мирового соглашения Игоря Горина с кредиторами и объявил его банкротом.

Подробнее о решении суда — в материале “Ъ-Юг” «Не надо Hyatt»

Сергей Иванов