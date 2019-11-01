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Госсовет Удмуртии принял к рассмотрению проект бюджета региона на 2020 год

Госсовет Удмуртии принял к рассмотрению законопроект «О бюджете Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Публичные слушания по проекту бюджета состоятся 12 ноября, а заочное рассмотрение продлится до 11 ноября, сообщает пресс-служба парламента региона.

Напомним, что проект бюджета на 2020 года предполагается принять с профицитом 970 млн руб. На эту сумму планируется сократить госдолг Удмуртии в 2020 году. Доходы бюджета ожидаются в объеме 70,1 млрд руб., что на 7% больше значений первоначального плана на 2019 год. Расходы планируются в объеме 69,1 млрд руб. Ранее проект бюджета одобрил кабинет министров республики.

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