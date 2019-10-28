Проект бюджета на 2020 год одобрил кабинет министров Удмуртии

Проект бюджета Удмуртии на 2020 год предполагается принять с профицитом 970 млн руб. Как пояснил в своем докладе на заседании правительства республики министр финансов Станислав Евдокимов, на эту сумму в следующем году планируется сократить госдолг республики.

Доходы бюджета в 2020 году ожидаются в объеме 70,1 млрд руб., что на 7% больше значений первоначального плана на 2019 год. В том числе безвозмездные поступления планируются в размере 12,7 млрд руб. Господин Евдокимов отметил, что это еще не окончательные цифры. Объем поступлений из федерального бюджета станут известны после принятия проекта бюджета РФ во втором чтении 15 ноября. Налоговые поступления рассчитаны в объеме 57,37 млрд руб., что на 6% больше, чем было в первоначальном плане на 2019 год.

Расходы планируются в объеме 69,1 млрд руб. Порядка 56% из них традиционно — выплата зарплаты работникам бюджетной сферы. На капитальное строительство предусмотрено на данный момент 1,159 млрд руб. Эта сумма может быть увеличена ко второму чтению. Будет продолжена работа по сокращению госдолга. Планируется уменьшить объем на 1,01 млрд руб. На 1 января 2021 года он составит 45,03 млрд руб. или 78% от доходов бюджета Удмуртии.

Проект бюджета республики рассмотрят на ближайшей сессии госсовета Удмуртии.