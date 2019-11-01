В Нижегородской области арестовали вора «в законе» Игоря Новикова

Решением Княгининского райсуда под стражу взят вор «в законе» Игорь Новиков (Новик), обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По данным следствия, он занимается «разрешением криминальных споров» и распределением средств воровского «общака», а также «распространяет преступные традиции и обычаи среди участников уголовной среды, находящихся как на свободе, так и в местах лишения свободы», поэтому имеет влияние не только в Нижнем Новгороде и Нижегордоской обалсти, но и во всех регионах России.

На видеозаписи с задержания, которую опубликовал портал «Прайм Крайм», Игорь Новиков подтвердил, что является вором «в законе».

Игорь Новиков родился в Ростовской области в 1962 году, впервые был осужден в 1977 году в Нижнем Новгороде за кражу. Был коронован в 1999 году в нижегородской гостинице «Волна». В последний раз освободился в 2015 году из колонии в Ельце (Липецкая область), где отбывал срок за грабеж.

Напомним, статья о занятии высшего положения в криминальной иерархии была введена в Уголовный кодекс РФ в 2019 году по инициативе президента России Владимира Путина. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Анастасия Еремина