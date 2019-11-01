Суд оставил ФБК в реестре «иностранных агентов»

Замоскворецкий районный суд отказал Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) в иске против Министерства юстиции России, который ранее включил фонд в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда.

«Отказать ФБК в удовлетворении иска о признании незаконным решения о включении в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов»,— сказала судья Нелли Рубцова.

Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади сообщил “Ъ”, что решение будут обжаловать в Мосгорсуде.

Для обоснования своей позиции об иностранном финансировании ФБК руководитель отдела Минюста по НКО, выполняющим функции иностранных агентов Екатерина Алексеевская представила письма из Росфинмониторинга о перечислении средств от портала по продаже дверей Star-Doors.Com из США и господина Роберто Фабио Монда Карденаса из Испании. Она объяснила, что эти документы не были ранее переданы оппозиционерам из-за грифа «Служебное пользование»: «Здесь содержится сведения о поступлении сумм от Роберто Фабиа Мондо в размере 109 тыс. руб. и 29 тыс. руб. , а в другом письме содержится информация о получении директором ФБК Ждановым 3 тыс. руб. от американской организации». Суд разрешил руководителю юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеславу Гимади ознакомиться с письмами, но запретил их фотографировать и переписывать содержание.

Госпожа Алексеевская также отметила, что ФБК не предпринял каких-либо мер для отказа от средств, пусть они поступили и на арестованный счет: «ФБК мог принять обращение к финансовым организациям об отказе или заявить о нем публично». Позиция Фонда строится на том, что деньги были перечислены на арестованный счет и счет директора фонд Ивана Жданова как физлица, но не были приняты, а затем, когда ФБК узнал о переводах, они были возвращены обратно. В Минюсте же считают, что возвращение средств уже являются доказательством распоряжения ими.

Судья отказала в ряде ходатайств господину Гимади, в том числе о затребовании дополнительных документов из банков, и представитель ФБК попросил об отводе судьи в связи с ее «заинтересованностью» и работе на стороне Минюста. Но и это ходатайство было отклонено.

Напомним, 9 октября Министерство юстиции внесло Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список «иностранных агентов». По версии ведомства, ФБК получал транши от портала по продаже дверей Star-Doors.Com из США и господина Роберто Фабио Монда Карденаса из Испании.

Подробнее о том, как Фонд борьбы с коррупцией включии в список иноагентов,— в публикации “Ъ”.

Владимир Хейфец